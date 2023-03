Morte da vereadora Yanny Brena: podcast Pauta Segura aborda bastidores da cobertura do caso

A morte da vereadora presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL) e do ex-namorado, o atleta de vaquejada, Rickson Pinto, completa 10 dias. A cobertura sobre o caso de repercussão nacional, tratado pela Polícia como feminicídio seguido de suicídio, é tema do 20º episódio do Podcast 'Pauta Segura'.

O que está por trás da tragédia? A reportagem do Diário do Nordeste foi a Juazeiro do Norte e acompanhou de perto o velório, o enterro, a última despedida da família e amigos de Yanny e os primeiros desdobramentos da investigação.

Neste novo episódio, a repórter Emanoela Campelo e o editor Emerson Rodrigues falam sobre os bastidores da pauta de um dos casos de feminicídio de maior repercussão no Brasil, nos últimos meses.

Legenda: Centenas de pessoas, inclusive eleitores de Yanny, compareceram ao velório e às proximidades do local, sob clima de consternação Foto: Emanoela Campelo de Melo

LAUDO

O laudo pericial indicou que Yanny e Rickson morreram por asfixia. Os dois foram encontrados na manhã do dia 3 de março de 2023, quando a empregada chegou ao imóvel.

A reportagem apurou que o corpo da vereadora estava repleto de hematomas, com sinais de luta corporal. Há ainda informações que discussões recentes entre o casal, tendo a política terminado o relacionamento poucos dias antes da morte.

