Jovem investigado por morte de criança de cinco anos é apreendido por outro homicídio em Caucaia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite de quarta-feira (10), em Caucaia, por suspeita de ato infrancional análogo a homicídio que aconteceu no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

O jovem também é investigado como um dos coautores do tiroteio que deixou uma menina de cinco anos morta na Barra do Ceará, em Fortaleza, no último sábado (6).

Após a captura, adolescente foi levado à Delegacia Municipal de Caucaia. Na unidade policial, foi autuado em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A captura foi realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE. Ele esta à disposição da Justiça.

Arma e drogas apreendidas

A captura aconteceu cerca das 21h30 dessa quarta-feira (9), após os agentes cercarem uma residência no bairro Metrópole Sul. O jovem estava escondido no endereço.

O suspeito saiu da residência pela porta da frente e se entregou à polícia. No imóvel, foram apreendidas drogas, uma motocicleta, 19 munições e um revólver calibre 38.

Caso da criança de cinco anos

No último sábado (6), uma menina de cinco anos de idade morreu vítima de um tiroteio. Além dela, um adolescente de 12 anos de idade e um homem de 23 anos, que seria o alvo específico dos criminosos, também foram lesionados por disparo de arma de fogo, mas foram socorridos.

Já na segunda-feira (8), o suspeito do crime foi preso. A captura de Kairo Gustavo Oliveira Sena, de 20 anos, ocorreu no bairro Carlito Pamplona, onde estava escondido.

Porém, o adolescente ainda é investigado como um dos coautores dos disparos do caso.