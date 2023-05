Sete policiais militares são alvos de operação contra tráfico de drogas e peculato no Ceará

Sete policiais militares do Ceará foram alvos de mandados de busca e apreensão, na Operação Magnata, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) nesta quinta-feira (11).

Os PMs também foram afastados da Corporação, por decisão judicial. Dois agentes terminaram presos em flagrante, sendo um por por posse de drogas para consumo próprio e o outro por posse de munições de arma de uso restrito.

"A investigação apura a participação dos PMs em crimes de peculato, tráfico de drogas, associação criminosa, arrebate (tomada violenta de entorpecentes de traficantes) e transporte de drogas", segundo o MPCE. Peculato é o crime cometido por funcionário público que se apropria de bem financeiro a partir do cargo.

Armas longas, pistolas, pequenas quantidades de drogas, dinheiro e aparelhos celulares foram apreendidos com os suspeitos, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

A investigação foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), do MPCE, em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS. Os mandados foram cumpridos com apoio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD). Os nomes dos alvos da Operação não foram divulgados.

De acordo com o MPCE, o nome da Operação foi inspirado no título do filme “Magnatas do Crime” - que conta a história de um traficante graduado em Oxford, que usa suas habilidades para criar um império de maconha.

