Suspeito de matar criança de cinco anos a tiros é preso em Fortaleza

O suspeito de matar uma criança de cinco anos na Barra do Ceará, em Fortaleza, no último sábado (6), foi preso nessa segunda-feira (8). A captura de Kairo Gustavo Oliveira Sena, de 20 anos, ocorreu no bairro Carlito Pamplona, onde estava escondido.

Ao ser preso, Kario quebrou o próprio celular. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sendo autuado pelo crime de homicídio. Ele já respondia por outros dois homicídios.

Entenda o caso

A menina de cinco anos morreu na noite desse sábado (6), na Barra do Ceará, em Fortaleza, vítima de um tiroteio. Além dela, um adolescente de 12 anos e um homem de 23 anos, que seria o alvo específico dos criminosos, também foram lesionados por disparo de arma de fogo.

O velório para família e amigos ocorreu na Barra do Ceará, bairro onde a garota morava com os pais. O sepultamento ocorreu por volta das 16h30

O crime

Conforme a SSPDS, as vítimas estavam em via pública quando os criminosos chegaram efetuando disparos. O alvo seria o homem de 23 anos de idade, que não foi identificado pela Polícia.

As três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região, que constatou o óbito da criança — ela teria sido baleada no peito. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.

Denúncias

Informações que possam contribuir com os trabalhos policiais devem ser repassadas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

