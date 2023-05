Dois internos fogem do UPPOO II, e equipes da SAP realizam buscas

Dois internos fugiram, na manhã desta terça-feira (9), da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), eles foram identificados como Leonardo Cunha da Silva e Glauberto Xavier. Enquanto Glauberto foi preso por roubo, Leonardo é acusado de roubo e tráfico de drogas.

Legenda: Detentos utilizaram cordas para realizar a fuga Foto: Reprodução

As equipes da SAP realizam as buscas para recapturar os internos que fugiram. Além disso, uma investigação interna foi aberta para apurar as circunstâncias do caso.

A ocorrência foi encaminhada à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste