Jovem é preso em Fortaleza pela terceira vez em menos de duas semanas e sob suspeita do mesmo crime

Um jovem de 22 anos foi preso pela terceira vez, sob suspeita do mesmo crime. Carlos Alberto de Sousa Lima foi detido pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (1º), poucas horas após ser solto por decisão proferida no Judiciário. Em todas as ocasiões, Carlos é suspeito de furtar fios de cobre, em Fortaleza.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o primeiro flagrante aconteceu no último dia 19 de agosto. Quatro dias depois, em 23 de agosto, o suspeito já estava nas ruas, sendo novamente capturado pelo mesmo delito. Nessa quarta-feira (31) foi solto, e agora detido em companhia de Marcos Aurélio Vieira da Costa, 36.

Nesta quinta, a prisão da dupla aconteceu no bairro São João do Tauape. Eles foram localizados em posse de 80 metros de fio de cobre e com duas facas. O material foi apreendido e os suspeitos levados ao 2º Distrito Policial, onde foram autuados por furto.

Carlos teria dito nos depoimentos anteriores que vive em situação de rua. O caso segue sob investigação.

OUTRO JOVEM REINCIDENTE

Na Caucaia, outro caso de preso reincidente. Francisco Iarley Ferreira de Sousa, 18, foi detido por tráfico de drogas no dia 19 de agosto. No último dia 24, estava solto. Ele voltou a delinquir e foi detido nessa quarta-feira, no Tabapuazinho.

