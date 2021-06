Homem tenta assaltar jovem e é baleado por motorista que passava no local, no José Walter

Um homem foi baleado ao tentar assaltar um jovem, na noite da última quarta-feira (16), no bairro José Walter, em Fortaleza. Na ocasião um motorista que passava no local viu a situação e atirou na perna do suspeito. Outro disparo efetuado atingiu o pneu da bicicleta da vítima, que não se feriu.

De acordo com o jovem que sofreu a tentativa de assalto, ele estava vindo de uma quadra de esportes quando o homem se aproximou com uma arma de fogo em punho e ameaçou atirar, caso a bicicleta não fosse entregue.

Foi então que um motorista que passava pelo local percebeu a situação e efetuou os disparos. Policiais militares do 21º Batalhão capturaram o homem e apreenderam a arma de fogo, que era falsa. Ele foi levado a uma unidade de saúde e depois será encaminhado para a delegacia.