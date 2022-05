Homem suspeito de descumprir medida protetiva e ameaçar ex-mulher com bilhetes é preso em Russas

Um homem de 35 anos, sem identidade divulgada, foi preso por suspeita de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência solicitadas pela mulher, na localidade de Distrito de Flores, zona rural de Russas, neste sábado (7). O suspeito enviava bilhetes intimidando a vítima.

Policiais civis pediram a prisão preventiva do investigado, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Os agentes foram até a casa do homem e o encaminharam para unidade policial sem resistência do suspeito.

O mandado de prisão, que está relacionado aos crimes de ameaça e por descumprir medidas protetivas, foram cumpridos em desfavor dele. A apuração do caso acontece na Delegacia Regional de Russas.

A investigação começou quando a mulher, de 37 anos, relatou as ameaças do ex-companheiro. A identidade dele não foi divulgada para preservar a vítima.

Os agentes verificaram que o homem não aceitava o término do relacionamento e enviava bilhetes com ameaças. A mulher já havia solicitado medidas protetivas de urgência contra o suspeito.

Em um dos bilhetes, o suspeito escreveu: "Você fica com suas viagens e o menino fica sem tempo para mim. Curta bem. Está pensando que eu esqueci o que você fez comigo? Uma hora sua conta vai chegar".

Como denunciar

Nesse caso específico, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3411-8567, o número da Delegacia Regional de Russas.

Denúncias do tipo podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos em todos os canais de denúncia.

Também é possível denunciar agressões e ameaças para o contato de Whatsapp: (85) 3101-0181 com mensagem, áudio, vídeo e fotografia.