Homem que ateou fogo no corpo de ex-companheira em Fortaleza é condenado a 29 anos de prisão

A Justiça do Ceará condenou a 29 anos de prisão Jorge Luís Santos de Carvalho, homem que ateou fogo no corpo da ex-companheira, Talita Lopes Falcão, em Fortaleza, no dia 12 de junho deste ano. A mulher teve 80% do corpo queimado e morreu três semanas após o crime.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o réu foi condenado em júri popular a 28 anos por feminicídio qualificado e um ano por perseguição. Ele teve ainda o direito de recorrer da sentença em liberdade negado.

O homem foi condenado pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Júri de Fortaleza, em sessão presidida pelo juiz Magno Rocha Thé Mota. O caso estava inserido no programa "Tempo de Justiça Mulher", que visa conferir celeridade aos julgamentos de casos de feminicídio.

Ameaças e perseguições

Talita havia terminado o relacionamento com o condenado há um ano, à época do crime. O criminoso não aceitou o fim e passou a perseguir e ameaçar a ex-companheira em diversas ocasiões. O casal teve uma filha junto.

No decorrer das investigações, a Polícia descobriu que o crime teria sido premeditado. Foram encontradas três cartas supostamente escritas por Jorge, revelando que ele planejava o homicídio e em seguida um suicídio.

Após uma discussão, no Dia dos Namorados deste ano, Jorge jogou combustível no corpo de Talita e ateou fogo nela no bairro São Gerardo.

Ela saiu correndo na rua como corpo em chamas, e foi socorrida por moradores da região e policiais que estavam próximos ao local. Jorge se apresentou no 34º Distrito Policial (DP) na mesma madrugada, e foi preso em flagrante.