Homem é preso suspeito de se passar por mulher, ofertar emprego de babá e estuprar candidatas

Um suspeito de realizar uma série de estupros em Fortaleza foi preso na última sexta-feira (27). Conforme a Polícia Civil, um homem utilizava o nome de uma mulher nas redes sociais para ofertar emprego de babá e atrair as vítimas.

A Polícia Civil capturou o homem no bairro Carlito Pamplona, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.





Nos aparelhos telefônicos apreendidos com o homem, foram localizados dezenas de vídeos que comprovam a prática criminosa. A prisão foi realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, que investiga o caso.

Locais de denúncia

O Ceará possui dez Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), que estão localizadas nas cidades de Fortaleza, Pacatuba, Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá.



Nas demais cidades onde não há uma unidade especializada de atendimento a vítimas de violência doméstica, a população pode comparecer às delegacias municipais, metropolitanas e regionais para registrar os crimes, que serão apurados pelos investigadores das unidades da Polícia Civil em todo o Estado.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.