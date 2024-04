Homem com faca investe contra PMs, é agredido e acaba preso no Mercado São Sebastião

Um homem de 54 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (22), nas dependências do Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza, após se recusar a entregar à Polícia a faca que portava. Imagens feitas por frequentadores do espaço registraram o suspeito investindo contra policiais militares da Força Tática com a arma branca em punho.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o homem não possui antecedentes criminais e que apresentava sinais de embriaguez. Ele não foi identificado. Além disso, a corporação afirmou que ele não obedeceu à ordem para entregar a faca e investiu contra os agentes, sendo "necessário revidar com disparos de munições menos letais".

Ainda assim, o suspeito não teria parado de tentar agredir os PMs, o que teria motivado disparos de munição letal por parte da Polícia na perna dele.

Suspeito é agredido e levado para hospital

Em um dos vídeos acessados pelo Diário do Nordeste, o suspeito é agredido com um pedaço de madeira e uma pá por dois outros homens que estavam no local.

"Com auxílio de populares, ele foi desarmado. Após a contenção, ele foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota, onde, sem risco de morte, está recebendo atendimento hospitalar, sob escolta policial. A ocorrência está em andamento", conclui a PM.