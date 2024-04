Homem que fugiu algemado da sede da Polícia Federal em Fortaleza é recapturado após 2 anos

Um homem que fugiu algemado da sede da Polícia Federal (PF) em Fortaleza, há 2 anos, foi recapturado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco), no último domingo (21).

A Ficco foi acionada para atuar no caso em fevereiro deste ano. Dois meses depois, a Força Integrada cumpriu dois mandados de prisão preventiva, que estavam em aberto, contra Alan Cléber Nascimento dos Santos, de 26 anos, no bairro Granja Portugal. A captura contou com apoio de policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Assessoria de Inteligência (ASINT) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Um mandado de prisão era referente ao crime de moeda falsa, crime pelo qual Alan Cléber passaria por audiência de custódia, no dia 27 de abril de 2022, mas ele conseguiu fugir; e o outro mandado é por uma ocorrência de tráfico de drogas, ocorrida em Maracanaú, em 2016.

As ordens de prisão foram expedidas pela 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza e pela 11ª Vara Federal de Fortaleza/CE. "As medidas foram deferidas após representação em inquérito policial, sendo também deferida pela Justiça Federal a divulgação de imagem do preso, com objetivo de facilitar sua recaptura e cumprimento da lei penal", destacou a Polícia Federal.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

Como aconteceu a fuga

Alan Cléber Nascimento dos Santos fugiu algemado da sede da Polícia Federal em Fortaleza, no bairro Aeroporto, quando passaria por audiência de custódia, na tarde de 27 de abril de 2022.

Policiais federais realizaram diligências pela região. Um helicóptero da Polícia Federal sobrevoou bairros próximos, como o Lagamar, São João do Tauape e Fátima, mas o suspeito não foi localizado.

R$ 3 mil em cédulas falsas foram apreendidas com o suspeito, no dia anterior à fuga. Ele foi flagrado pela PF no momento que recebia encomenda postal que continha cédulas de R$ 50 e R$ 100 falsas, no bairro Granja Portugal, na Capital.

Segundo a PF, o suspeito confessou o crime à época e contou que adquiriu a mercadoria ilícita nas redes sociais. Ele chegou a ser indiciado pelo crime de moeda falsa, conforme o artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos, antes da fuga.