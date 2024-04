Homens são presos com 457 peças de roupas de 'origem duvidosa' no Centro de Fortaleza

Após relatos de furtos realizados por um grupo em comércios no Centro de Fortaleza, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu dois homens, de 44 e 46 anos, que estavam “em atitude suspeita” na ocasião. A dupla estava em posse, no momento das prisões, de 457 peças de roupas de "origem duvidosa".

Ao abordar os homens, os agentes da Polícia Civil encontraram as roupas, uma mochila com uma chave de fenda e uma chave usada para desbloquear veículos. Os policiais ainda constataram que havia mandados de prisão dos dois em aberto.

Veja também Segurança Coronel da PM réu por espalhar 'fake news' contra oficial tem pedido de reforma por doença suspenso Segurança Clínica Escola de Saúde é assaltada no bairro Cocó, em Fortaleza

Havia, no total, três mandados de prisão preventiva e de sentença condenatória em desfavor da dupla. O homem de 46 anos é apontado como participante do assalto ao Banco Central, em 2005, além de ter antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas, estelionato, furto e apropriação indébita.

Já o preso de 44 anos tem antecedentes criminais que incluem roubo, furto qualificado e apropriação indébita.

A partir da ação, os dois serão indiciados, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por furto qualificado por concurso de pessoas e por associação criminosa.

A dupla está à disposição da Justiça e a Polícia Civil seguirá investigando se os dois têm envolvimento com mais ações criminosas no Centro da Capital. As peças de roupas apreendidas foram restituídas ao proprietário.