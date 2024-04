PF apreende 18 mil maços de cigarros ilegais e prende idoso por contrabando no Cariri

Em uma ação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (19), em Juazeiro do Norte, um idoso de 74 anos que trafegava com carga ilegal.

O homem dirigia um caminhão que levava um grande carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai – segundo a PF, aproximadamente 360 caixas, que totalizam 18 mil maços de cigarros.

Veja também Segurança Homens são presos com 457 peças de roupas de 'origem duvidosa' no Centro de Fortaleza Segurança Três pessoas morrem e oito são capturadas durante operação policial em Sobral

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi autuado pelo crime de contrabando, cuja pena máxima é de cinco anos de reclusão. A Polícia Federal informou que segue com diligências para identificar outros envolvidos no crime.