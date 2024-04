Três pessoas morrem e oito são capturadas durante operação policial em Sobral

Três pessoas foram mortas em trocas de tiros com a polícia, em ação que ocorreu na noite de quinta-feira (18) e a madrugada de sexta-feira (19), em Sobral. A operação também resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de seis armas de fogo.

No bairro Alto da Brasília, agentes capturaram quatro suspeitos e apreenderam seis armas de fogo, 60 munições, carregadores, um carro com queixa de roubo, uma motocicleta e aparelhos celulares. Houve troca de tiros e três suspeitos de 22, 26 e 30 anos foram mortos. O trio tinha passagens pela Polícia por roubos e crimes contra a administração pública.

A operação foi realizada pelas Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A ofensiva tinha como objetivo coibir Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) no município.

Outras prisões

Um homem de 25 anos suspeito de vender entorpecentes foi capturado no bairro Padre Palhano. Com o suspeito, também foi apreendido tabletes de maconha, que pesavam 220 gramas, rádio comunicador e carregadores. O detido já possuía passagens na polícia por roubo e violência doméstica.

No bairro Dom José II, um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra uma vítima de 34 anos, atingida por um objeto perfurocortante. Autuado por tentativa de homicídio, o homem já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto e desacato.

Uma mulher de 22 anos investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico também foi presa após o cumprimento de um mandado de prisão.

O oitavo preso, um homem de 32 anos, também foi capturado no bairro Alto da Brasília. Ele já tinha antecedentes por roubo, receptação e uso de drogas.

No mesmo bairro, quatro homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo e adulteração de sinal identificador. O grupo estava em posse de um carro roubado com placa adulterada.