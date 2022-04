Preso foge algemado de custódia da Polícia Federal em Fortaleza

Polícia Federal Em nota

O preso foi indiciado por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos e encontra-se à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para análise da mídia apreendida e identificação de demais participantes do crime flagrado."