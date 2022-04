Celulares furtados de loja em Iguatu são recuperados na Paraíba e na Colômbia

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Civil da Paraíba (PC-PB) resultou na recuperação de 15 aparelhos celulares e três smartwatches, de alto valor no mercado, que haviam sido furtados de um estabelecimento comercial em Iguatu, no interior do Ceará, no dia 30 de março.

As ações ocorreram na última segunda-feira (25) e nesta terça-feira (26), em cidades da Paraíba e até na Colômbia.

As investigações foram conduzidas pela Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Iguatu, e a operação policial contou com o apoio da Delegacia de Combate aos Crimes Patrimoniais de Campina Grande.

A maior parte dos eletrônicos foi localizada após buscas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Queimadas, Areias, Serra Redonda e Massaranduba. Já um dos aparelhos celular foi localizado na Colômbia.

Receptação

Segundo a PC-CE, os suspeitos que compraram os aparelhos prestaram esclarecimentos à polícia paraibana e foram autuados por receptação.

Já o proprietário de uma loja, que revendeu os celulares furtados, foi autuado por receptação qualificada. A investigação continua para identificar outros suspeitos do crime, bem como para recuperar uma caixa de som e um notebook também furtados na ocasião.