Guarda Municipal é presa suspeita de receptação, paga fiança e é solta em Fortaleza

Uma guarda municipal de 40 anos foi presa em flagrante, na manhã desta segunda-feira (7), suspeita do crime de receptação. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a servidora chegou a ser autuada em delegacia e colocada à disposição da Justiça, mas pagou fiança e foi liberada.

A suspeita foi detida após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado no bairro Pici, em Fortaleza. A ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) ocorreu em meio à investigação do caso dos 200 celulares encontrados em veículo no bairro Parquelândia.

No cumprimento do mandado desta manhã, diversos acessórios de aparelhos celulares de procedência duvidosa foram apreendidos. Além disso, os agentes policiais ainda encontraram cheques, cartões bancários em nomes de terceiros, carimbo médico supostamente falsificado e uma quantia em dinheiro.

A reportagem apurou que a guarda municipal é suspeita de envolvimento na ocorrência que apreendeu pelo menos 55 iPhones roubados ou furtados.

A servidora ocupa cargo de guarda municipal em Itaitinga, mas foi cedida, em 2022, para atuar no município de Caucaia. As investigações seguem em andamento.

Furto de celulares

No dia 26 de junho, um veículo, da marca Corolla Cross, foi apreendido no bairro Parquelândia, em Fortaleza, e levado para o 10º Distrito Policial (unidade plantonista). Policiais militares chegaram ao local depois do rastreamento de um aparelho celular que havia sido perdido por um dos agentes da Corporação no 15 de junho.

A localização apontou que o dispositivo estava dentro do automóvel. Além do celular encontrado, propriedade de um policial militar, foram vistas caixas e sacolas cheias de outros aparelhos, modelo iPhone. Como o dono do veículo não se apresentou, o carro foi rebocado.

O proprietário também foi notificado para se apresentar para abrir o veículo, mas não compareceu à delegacia. Por isso, o mandado de busca e apreensão dentro do veículo foi cumprido apenas neste sábado.

Já em 11 de julho, a polícia apontou que parte dos celulares encontrados no veículo Corolla Cross foram frutos de roubos ou furtos. O Diário do Nordeste apurou que o veículo em que os aparelhos estavam é do marido da guarda municipal, filha de um procurador federal.

