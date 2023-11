Governo Federal vai investir R$ 38 mi para combater crime organizado e violência doméstica no Ceará

O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve em Fortaleza, nesta quinta-feira (16), para anunciar investimentos da União na Segurança Pública do Ceará. No anúncio, feito ao lado do governador Elmano de Freitas, o ministro destacou a construção de uma unidade do regime semiaberto na Região Metropolitana de Fortaleza com cerca de 400 vagas e obra estimada em, aproximadamente, R$ 15 milhões.

Ao todo, o investimento do Governo Federal na Segurança do Ceará chega a R$ 38 milhões e inclui ainda um novo núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Ao Diário do Nordeste, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, revelou que o montante será destinado para combater a violência doméstica e o crime organizado no Estado, além de ações de Inteligência. O dinheiro fará parte do Fundo Estadual de Segurança Pública, segundo o secretário.

"Essa vinda do ministro só mostra cada vez mais a parceria do Governo Federal com o Governo Estadual e da Secretaria Nacional de Segurança Pública com a Secretaria Estadual de Segurança Pública", declarou Samuel Elânio.

O ministro declarou que combater organizações criminosas é uma necessidade nacional. Ele destacou que, para isso, é importante desenvolver sistemas de inteligência. "Isso é o que desmonta o crime organizado. É importante usar força? Sim, mas não se dá tiro a esmo. Não se pode se dar tiro só por demagogia, dizer que está fazendo alguma coisa. E é essa integração que vai possibilitar que o uso da força seja inteligente, correto, no alvo", pontuou.

O governador ressaltou que o novo núcleo regional da Pefoce será feito na Serra da Ibiapaba. Segundo Flávio Dino, a obra é estimada em R$ 7 milhões, a ser licitada.