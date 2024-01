Garçom que matou mulher em posto de combustíveis em Fortaleza é condenado a 20 anos de prisão

O garçom Eberson de Oliveira Matos foi condenado pelo Tribunal Popular do Júri, nessa terça-feira (30), a 20 anos de prisão por esfaquear e matar uma mulher em um posto de combustíveis no bairro Parangaba, em Fortaleza, em março de 2023. O crime ocorreu após uma discussão que iniciou dentro da loja de conveniência do estabelecimento, e que culminou com a vítima tentando agredi-lo e sendo golpeada por um canivete.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a sentença foi dada pelo Conselho da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, no Fórum Clóvis Beviláqua, em sessão comandada pelo juiz Raimundo Lucena Neto. O condenado cumprirá pena em regime inicialmente fechado, e não pode recorrer em liberdade, pois já está preso.

Eberson foi capturado pela Polícia Civil no dia 9 de março do ano passado, cinco dias após o crime. Ele foi denunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificulta a defesa da vítima. Em 13 de julho de 2023, a 5ª Vara do Júri decidiu que ele iria a júri popular.

Durante o julgamento desta terça, o homem admitiu o crime, fato que reduziria um sexto da pena. O juiz considerou justa a redução, mas em quantidade menor, pois o delito foi "praticado em local aberto ao público e na presença de outras pessoas".

“Necessária se faz a medida cautelar mais gravosa para garantia da ordem pública. Destaque-se que a prisão se faz necessária também para evitar a reiteração delitiva, por tratar-se de réu reincidente, o que faz necessária medida cautelar para fins de garantia da ordem pública”, pontuou o magistrado.

Crime ocorreu após 'discussão banal'

O crime ocorreu após uma "discussão banal", segundo a Polícia Civil. O garçom ingeria bebida alcoólica no posto e falava ao telefone, quando a vítima, Fabills Felipe de Almeida, 37 anos, pediu a ele que falasse mais baixo. Segundo denúncia do Ministério Público do Ceará (MPC), revoltado, o homem teria chamado a mulher de "vagabunda e rapariga".

Imagens de câmera de segurança do posto mostram a mulher indo ao encontro do homem para "tomar satisfação". Nas imagens, é possível ver Fabills desferir um tapa em Eberson, que reage com um golpe único de canivete. A mulher foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu dois dias depois.

Câmera de segurança gravou crime

O Laudo Cadavérico, elaborado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), apontou que Fabills foi morta por "choque hipovolêmico por lesão de artéria e veia axilares esquerdas", causado por "instrumento perfuro-cortante".