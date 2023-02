Fugitivo de presídio e acusado de matar criança no Interior do Ceará é recapturado

Fugitivo da Unidade Prisional de Sobral (UP-Sobral) e acusado de matar uma criança a tiros, Francisco Mateus de Araújo Pedro, conhecido como 'Mateusim Panda' ou 'Cangaceiro', foi recapturado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), na noite da última quinta-feira (9).

De acordo com a SAP, 'Mateusim Panda' foi preso por policiais penais, em um posto de combustíveis no Bairro Salgado dos Machados, em Sobral, seis dias depois de fugir do presídio na companhia de outros dois detentos.

Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará Em nota Francisco Mateus é um dos presos que fugiram na última sexta-feira (3), da Unidade Prisional Regional de Sobral (UP-Sobral), acompanhado de outros dois custodiados, sendo um destes recapturado anteriormente, restando apenas Adriano Carneiro do Nascimento, vulgo 'Mambira', como foragido."

Legenda: A fuga aconteceu na tarde desta sexta-feira (3) Foto: Reprodução

A reportagem apurou que 'Panda' tem extensa ficha criminal, inclusive uma denúncia por homicídio de uma criança de 4 anos, em Granja, no Interior do Estado.

Ele é acusado em outro caso, por assassinar um homem enquanto a vítima dormia. De acordo com denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a vítima estava em uma rede quando foi surpreendida por Francisco Mateus e outro homem, que arrombaram as portas da residência e efetuaram disparos.

Um fugitivo segue sendo procurado

Adriano Carneiro do Nascimento continua a ser procurado pelas autoridades. Ele também foi denunciado pelo MPCE por homicídio. Conforme acusação, em julho de 2001, ele jogou gasolina e ateou fogo em um desafeto.

O suspeito fazia uma festa em casa e discutiu com a esposa. A vítima teria repreendido a atitude do suspeito e eles brigaram. No dia seguinte, Adriano foi ao local onde a vítima estava dormindo, jogou gasolina e ateou fogo. A vítima ainda foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Fugas no Sistema Penitenciário

Pelo menos cinco fugas de presos foram registradas no Sistema Penitenciário cearense, entre o mês de outubro de 2022 e este mês de fevereiro de 2023 (em um intervalo de 4 meses). Confira a lista:

