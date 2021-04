Familiares e amigos acompanham sepultamento de vítimas de colisão frontal em Itapajé

Parente e amigos acompanharam, nesta quinta-feira (22), em Sobral, o sepultamento das quatro vítimas de uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-222, quilômetro 133, no município de Itapajé.

As vítimas são Raimunda Nascimento, de 54 anos, Ketylane Nascimento, 35, Eduardo Nascimento, 20, e Rosa Cardoso, 48, todos da mesma família. Respectivamente, mãe, filha, neto e cunhada, informou uma vizinha ao Sistema Verdes Mares. Eles estavam no automóvel de passeio.

Diversas pessoas usando máscaras de proteção participaram do velório, realizado na casa de Raimunda desde a noite desta quarta-feira (21). Em seguida, seguiram o cortejo dos corpos até o Cemitério Santa Marta, no bairro Sinhá Sabóia.

Legenda: Raimunda Nascimento era mãe de Ketylane, além de avó de Eduardo e da criança de 5 anos, que sobreviveu ao acidente Foto: Mateus Ferreira

Além dos quatro, também estava no veículo uma criança de 5 anos, que sobreviveu à colisão. Ela é filho de Katylane e irmão de Eduardo, além de neto de Raimunda. O garoto foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), se encontra estável no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde aguarda transferência para a Santa Casa de Sobral.

A família gerenciava um empreendimento em Sobral e estava viajando em direção a Fortaleza para realizar compras, disse a vizinha à reportagem.

Legenda: Da esquerda para a direita: Raimunda, Ketylane e Eduardo Nascimento, além de Rosa Cardoso Foto: reprodução

Causa

A Polícia Rodoviária Federal afirmou, em nota, que a "causa presumível do acidente é de que o motorista do automóvel tenha dormido ao volante".

A Perícia Forense do Estado Do Ceará (Pefoce) realizou procedimentos no local para ajudar nas investigações do caso. Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um boletim de ocorrência sobre o acidente foi registrado na Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil.

Colisão frontal

O acidente grave entre um carro de passeio e um caminhão, durante a madrugada de quarta-feira, provocou a morte de quatro pessoas e deixou uma criança de 5 anos ferida, informou a PRF.

Legenda: O veículo menor ficou completamente destruído após o acidente Foto: PRF

O Corpo de Bombeiros foi até o local e retirou os corpos das vítimas, que ficaram presos entre as ferragens do carro. Em imagens divulgadas pela PRF é possível notar que o veículo ficou destruído após a colisão.

O motorista do veículo de grande porte não sofreu lesões no acidente, que aconteceu por volta das 2h30.