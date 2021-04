Vítima da Covid, corpo de idoso fica sem identificação após ele apresentar dois RGs diferentes

Um idoso de 73 anos morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 em Acopiara, no Ceará. Ele procurou assistência médica duas vezes no hospital do município e, como apresentou RGs com nomes diferentes em cada atendimento, não foi possível emitir a certidão de óbito por falta de identificação do corpo.

Na unidade de saúde, o homem apresentou duas identificações que eram registradas em estado diferentes: Raimundo Laurentino, emitido em Rondônia; e Francisco de Assis Ferreira dos Santos, confeccionado em Goiás.

Foto: reprodução

“Solicitamos uma perícia para tentar identificá-lo. Verificar se ele tinha alguma identificação no banco de dados. A perícia nos retornou inconclusiva. Ele não tem nenhuma identificação civil registrada aqui no estado do Ceará”, afirmou o delegado da cidade, Rodrigo Silva ao Sistema Verdes Mares.

Durante as investigações sobre o real nome do idoso, a Polícia descobriu que ele usava os documentos para receber dois benefícios do Governo Federal. O delegado afirmou que os parentes do homem não serão responsabilizados pelo delito.

"Cada estado da federação tem seu próprio banco de dados de identificação civil, o que possibilita que com a emissão de documentos, como certidões de nascimento e de casamento, falsificados a pessoa consiga emitir mais de um documento. Isso é um crime muito recorrente, principalmente nas fraudes contra os benefícios previdenciários", explicou.

Sem a identificação do corpo não é possível fornecer uma certidão de óbito, explicou o titular da delegacia municipal. Atualmente, o corpo está no Instituto Médico Legal (IML) de Acopiara e, até a publicação deste material, nenhum parente procurou o órgão.

“Importante que possamos encontrar algum parente dele. Que se prontifique a vir até Acopiara explicar a real identificação deste senhor e receber o corpo que está no IML aguardando o sepultamento", disse o delegado.

Denúncia

A unidade de saúde que atendeu o idoso foi quem percebeu a diferença entre os documentos. Conforme o hospital municipal, o homem procurou assistência reclamando de sintomas da Covid-19. Na ocasião, ele apresentou uma das identificações. Após o atendimento, recebeu alta e voltou para casa. Dias depois, o idoso apresentou piora no quadro clínico e retornou ao hospital, e, dessa vez, deu entrada apresentando outro RG.

Conforme a instituição, ao procurarem o registro do paciente no sistema, os funcionários não encontraram informações sobre o primeiro atendimento, que ele afirmou ter recebido. Diante da situação, o hospital acionou a Polícia.

Os agentes de segurança foram ao local e chegaram a conversar com o idoso. Conforme informações da Polícia, ele disse ser natural de Cascavel e que tinha dois filhos. No entanto, nenhum parente foi procurar o corpo que se encontra no IML de Acopiara.