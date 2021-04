Colisão entre carro e caminhão deixa quatro mortos e uma criança ferida em Itapajé

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão, durante a madruga desta quarta-feira (21), provocou a morte de quatro pessoas e deixou uma criança ferida. O acidente aconteceu na BR-222, quilômetro 133, no município de Itapajé, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme os dados preliminares dos agentes de segurança, havia cinco pessoas no veículo menor. Na colisão, que aconteceu por volta das 3h, quatro delas morreram, sobrevivendo apenas uma criança. Não há informações sobre o parentesco entre as vítimas.

A criança sofreu escoriações e foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital do municipal de Itapajé e deve ser transferida para uma unidade hospitalar em Fortaleza. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos no acidente.

O Corpo de Bombeiros está no local trabalhando na retirada dos corpos das vítimas, que ficaram presos entre as ferragens do carro. Em imagens é possível notar que o veículo ficou completamente destruído após a colisão.

Equipes da PRF bloquearam parcialmente a BR-222, com esquema de pare e siga para organizar os veículos que trafegam pela rodovia federal. A Perícia Forense Do Estado Do Ceará (Pefoce) realiza procedimentos no local para investigar a causa do acidente.

Legenda: Não há informações sobre a causa do acidente Foto: PRF