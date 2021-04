Um incêndio atingiu, na noite desta terça-feira (20), uma casa e três veículos no condomínio de luxo Alphaville, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em imagens registradas por testemunhas, é possível observar parte da casa e pelo menos três carros tomados pelas chamas.

Não há informações sobre feridos.

O Diário do Nordeste tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) para mais detalhes.

