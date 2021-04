Militar do Exército reage a tentativa de assalto e dispara contra dois suspeitos em Fortaleza

Dois adolescentes suspeitos de roubo terminaram baleados na noite desta terça-feira (20) após um militar do Exército Brasileiro reagir a uma tentativa de assalto. Caso ocorreu na avenida Leste-Oeste, em Fortaleza, enquanto o oficial estava de folga.

O militar não foi atingido. A dupla baleada foi levada ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Um dos adolescentes teria 15 anos, segundo apurado na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foram acionados à ocorrência. Os adolescentes serão investigados na Delegacia da Criança e Adolescente (DCA).