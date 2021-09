Empresário é preso em Nova Olinda por receber R$ 5,1 mil em cédulas falsas nos Correios

O proprietário de um petshop em Nova Olinda, na Região do Cariri, foi preso na manhã desta quinta-feira (23) pela Polícia Federal suspeito de receber R$ 5,1 mil em cédulas falsas pelos Correios.

Segundo a PF, o homem de 28 anos recebeu 20 notas de R$ 100,00; 20 de R$ 50,00 e 105 de R$ 20,00.

O empresário foi indiciado na delegacia da PF em Juazeiro do Norte com base no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que prevê reclusão de três a 12 anos.

Em seguida, os agentes o conduziram à cadeia pública do município, onde ele está à disposição da Justiça Federal.

A PF ressaltou que esta é quinta prisão em flagrante no Ceará nesta semana por uso de cédulas falsas, o que resultou em uma apreensão de R$ 23 mil em cédulas sem valor real.