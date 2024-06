Elmano cria Comitê Estratégico de Segurança Integrada no Ceará para fortalecer combate ao crime

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou nesta segunda-feira (10) decreto que cria Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Estado do Ceará (Coesi). O grupo possui representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de comandantes dos órgãos da Segurança e Justiça do Ceará.

O objetivo é formar uma estratégia e ações permanentes no combate ao crime. "Tenho absoluta convicção de que, com a integração dos Poderes e instituições avançaremos cada vez mais no combate ao crime e garantiremos mais segurança para os milhões de cearenses. Nossas forças de segurança terão apoio irrestrito nessa missão", disse o governador.

"Além do governador, do secretário da Segurança e dos comandantes dos órgãos vinculados - PM, Polícia Civil, Bombeiros, Pefoce e Supesp -, do Secretário da Administração Penitenciária, do procurador-Geral do Estado, integram o Comitê, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o procurador-geral de Justiça do Estado, o superintendente da Polícia Federal no Ceará e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará", indica o chefe do Executivo Estadual.

Veja também Segurança Policial militar agride entregador que teria fugido de blitz em Fortaleza; veja vídeo Segurança Presos fingem precisar de ajuda médica e fogem de presídio em Itaitinga Segurança Homem é preso em flagrante após arrancar cabeça de estátua de Padre Cícero no Ceará; veja vídeo

O procurador-Geral do Estado Rafael Machado Moraes, o geral da Justiça, Haley Filho, e os presidentes presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o procurador-geral de Justiça do Estado, o superintendente da Polícia Federal no Ceará e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará. (+)

A primeira reunião do comitê já ocorre na próxima semana, na terça-feira (18), conforme anunciou Elmano em publicação nas redes sociais.