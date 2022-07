Dupla suspeita de tentar arrombar caixas eletrônicos é presa em flagrante em Fortaleza

Dois suspeitos de tentar arrombar caixas eletrônicos de uma agência bancária, no Centro de Fortaleza, foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite do último sábado (30).

De acordo com a Corporação, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foram deslocados para a ocorrência, após uma denúncia de que dois homens estavam em atitudes suspeitas, dentro da agência da Caixa Econômica Federal (CEF) que fica no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Floriano Peixoto.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com os dois homens saindo da agência e realizaram a abordagem.

Prisão em flagrante

Douglas Vasconcelos Sales, de 28 anos, e Júlio César Feitosa Oliveira, 27, foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos materiais e ferramentas que seriam utilizados no furto, segundo a PMCE.

Os dois suspeitos foram levados à Delegacia da Polícia Federal (PF), onde foram autuados pelo crime de furto, ainda de acordo com a Polícia Militar.