Duas pessoas morrem após tombamento de caminhão em estrada de Choró, no Ceará

Duas pessoas morreram após o tombamento de um caminhão na CE-456, no município de Choró, na madrugada deste sábado (13). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o acidente ocorreu logo após a passagem da curva pelo Açude Pompeu Sombrinho, local onde o veículo derrapou.

O caminhão, que estava cheio de carga de cerveja, teria perdido o controle na curva de passagem do açude, o que resultou no tombamento. Tanto o motorista como o ajudante, que estavam dentro do caminhão, morreram ainda no local.

As vítimas tinham 41 anos e não tiveram as identidades reveladas. O Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate dos corpos já no fim da manhã de sábado (13), assim como equipes da Pefoce compareceram ao local.

Veja a nota completa do caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas, na madrugada deste sábado (13), para atenderem a uma ocorrência de acidente de trânsito com duas vítimas fatais no município de Choró - Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Ceará.

Conforme as primeiras informações, um caminhão que trafegava na região tombou em uma curva na CE-456. Na ocasião, dois homens que estavam no veículo, ambos com 41 anos, foram a óbito. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e esteve no local. Um procedimento foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que apura as circunstâncias do fato.

