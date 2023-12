Duas mulheres são assassinadas a tiros dentro de imóvel em Horizonte

Duas mulheres foram assassinadas a tiros, dentro de um imóvel, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada deste sábado (9). O duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

"De acordo com informações policiais, duas mulheres, com idades de 30 e 22 anos, foram mortas por disparos de arma de fogo em um imóvel do bairro Diadema II", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em nota.

As duas vítimas, que não tiveram a identidade divulgada, tinham passagens pela Polícia. A mulher mais velha respondia por tentativa de homicídio e roubo, enquanto a mulher mais nova tinha antecedentes por roubos e corrupção de menor.

Veja também

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão as investigações. A investigação do crime está a cargo da Delegacia Metropolitana de Horizonte.