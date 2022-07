Dono de pizzaria é assassinado a tiros no bairro Jangurussu, em Fortaleza

O dono de uma pizzaria foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento comercial na noite dessa terça-feira (19), no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

Jean Carlos Lima Tavares da Silva, de 30 anos, conhecido como "pastor", foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do São Cristóvão, mas já chegou no equipamento sem sinais vitais.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem tinha antecedentes criminais por estupro e tráfico de drogas. Contudo, amigos afirmaram que Jean não teria mais envolvimento com ilícitos.

O Diário do Nordeste questionou a pasta sobre as circunstâncias do homicídio e se os suspeitos foram identificados, mas não obteve resposta.

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. O caso está a cargo do DHPP", complementou a SSPDS.