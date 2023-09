Contadora morta em casa e CAC assassinado na frente do filho: Ceará registra 16 latrocínios em 2023

O Ceará já registrou, pelo menos, 16 crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) em 2023, sendo a maioria dos casos aconteceu em Fortaleza. Em igual período do ano passado, 25 pessoas foram vítimas de latrocínio no Estado. As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) indicam redução de 36% nos registros.

Apesar da queda, um crime recente de latrocínio chocou a população. A contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, foi assassinada a tiros dentro da própria residência em Aquiraz, Região Metropolitana. Conforme investigação da Polícia Civil do Ceará, a mulher foi vítima de um crime premeditado, tendo como mentor um motorista de Aplicativo que queria pagar dívida de R$ 5 mil.

Este foi o primeiro latrocínio registrado em Aquiraz, neste ano. Outros dois casos de roubo seguido de morte aconteceram na RMF, em 2023: um em Maracanaú, no mês de março, e o outro em Cascavel, em abril.

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para que a Pasta comentasse as políticas públicas adotadas para prevenir latrocínios, mas não teve resposta até a edição desta matéria.

MOTIVAÇÃO DO CRIME

Na última quarta-feira (30), a Polícia informou como aconteceu o crime que vitimou Kaianne. O motorista teria contactado um homem e um adolescente encomendando a ação.

A dupla chegou a tentar invadir outra casa na região do Aquiraz, conforme câmeras de videomonitoramento, mas não obteve sucesso. A escolha da casa da contadora foi feita após a falha na primeira tentativa. O marido da mulher estava do lado de fora do imóvel aguando as plantas, com o portão aberto, quando a dupla passou pelo residência e então escolheu-o como vítima.

Ele foi imobilizado e trancado em um quarto dos fundos por um dos criminosos, enquanto ela foi abordada pelo adolescente em seu quarto.

Legenda: Imagens da investigação do latrocínio da contadora Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Conforme a delegada titular de Aquiraz, Ana Vitória, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o jovem, mas acabou sendo atingida por somente uma paulada fatal na nuca.

O suspeito preso pelo latrocínio é Adriano Andrade Ribeiro.

SSPDS "Após ser localizado, o alvo foi preso e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuado em flagrante por latrocínio e corrupção de menores. Dois celulares dos suspeitos, além de uma panela elétrica da vítima e o veículo do suspeito usado na ação criminosa, também foram apreendidos. Já o adolescente foi capturado em uma residência no bairro Tancredo Neves (AIS 7). Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde um ato infracional análogo ao crime de latrocínio foi lavrado contra ele"

CAC MORTO NA FRENTE DO FILHO

Em março deste ano, um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi vítima de latrocínio no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

A vítima estava em frente ao filho quando foi atingida e teve a arma roubada. Ele chegou a ser socorrido e ficou hospitalizado durante semanas, morrendo no dia 19 de abril de 2023.

Dois meses após o crime, o único suspeito pela ação foi preso. Antônio Ednilson Rodrigues Mesquita, 29, foi capturado no município de Amontada, Interior do Estado. Ednilson já tinha antecedentes criminais por roubo de veículo e posse ou porte ilegal de arma de fogo.