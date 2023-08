Após captura de adolescente, dois suspeitos de tentarem assassinar PM são presos em Fortaleza

Mais dois suspeitos de participarem de uma tentativa de latrocínio contra um policial militar da reserva, de 55 anos, foram presos nesta terça-feira (29), no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza.

Francisco Kayque Morais Martins, de 19 anos, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas; e José Wesley Nogueira Alves Rodrigues, de 22 anos, com passagens por latrocínio, tráfico e associação para o tráfico, foram encaminhados à 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, José Wesley seria o proprietário da motocicleta utilizada e conduzida no momento do crime por Kayque.

A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.

Apreensão de adolescente

Um adolescente já havia sido apreendido horas após a abordagem ao PM no bairro Montese, em Fortaleza. O menor de idade foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). As investigações apontam que ele estaria na garupa e foi o responsável por efetuar os disparos contra a vítima.

Contra ele já havia um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo a roubo.

Como ocorreu a tentativa de latrocínio

O PM foi baleado por um adolescente no bairro Montese, em Fortaleza, na última terça-feira (29), ao reagir a uma tentativa de roubo. O agente de segurança não teve a identidade divulgada.

A corporação informou que dois suspeitos a bordo de uma motocicleta tentaram roubar o policial por volta das 14h30, momento em que houve troca de tiros. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o passageiro da motocicleta desce e dispara contra o agente. Em seguida, o jovem tenta fugir e é perseguido pelo policial.