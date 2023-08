Dois homens são presos por envolvimento em tentativa de latrocínio contra PM em Fortaleza

Dois homens foram presos em flagrante na noite dessa terça-feira (8) no bairro Cocó, em Fortaleza, suspeitos de tentativa de latrocínio contra um policial militar.

Segundo nota da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), as prisões ocorreram por meio Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), logo após o crime, cometido no mesmo bairro onde os suspeitos foram detidos.

Mais detalhes sobre as prisões serão divulgadas em coletiva de imprensa na sede da DHPP, na manhã desta quarta-feira (9).

O crime

A vítima do crime foi baleada na noite de terça (8) após sofrer uma tentativa de roubo, segundo nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O agente reagiu ao assalto e foi lesionado.

O PM foi socorrido e encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Segundo a PM, o agente está bem.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR