Comparsa de 'Majestade' em facção carioca é acusado de ameaçar tomar terreno de morador em Caucaia

Integrantes de uma facção de origem carioca são acusados de extorquir um morador de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com o objetivo de tomar um terreno. Entre eles está um comparsa de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', preso na semana passada, na posse de um fuzil.

A denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra José Roberto Silva Barbosa (conhecido como 'Zé Caucaia'), de 29 anos, Denilson Tavares e Silva, 26, e Francisca Daniele Sousa Araújo, 45, pelos crimes de extorsão e associação criminosa, já foi recebida pela 4ª Vara Criminal de Caucaia, no último dia 14 de outubro. Com essa decisão, o trio virou réu na Justiça Estadual.

Segundo a denúncia, no dia 30 de setembro deste ano, o proprietário de um terreno foi constrangido, mediante grave ameaça, a renunciar da propriedade, no bairro Parque Guadalajara, na Jurema, em prol de criminosos integrantes da facção carioca, com atuação no Bairro.

A vizinha do terreno, Francisca Daniele, possuía uma cópia da chave do terreno, com o objetivo de fazer eventuais limpezas gratuitas no local. Entretanto, ela afirmou à vítima que não iria mais ao terreno, porque a facção local havia tomado a propriedade.

Para a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Daniele agiu em conluio com Denilson Tavares, para extorquir a vítima. A mulher, inclusive, teria permitido que faccionados entrassem no terreno, para fazer reformas no local, para receber o estacionamento de uma escola, sem a autorização do proprietário.

O aprofundamento das apurações policiais descobriu que Denilson pertencia à quadrilha comandada por 'Zé Caucaia', com atuação na Jurema, em Caucaia.

Em depoimento à Polícia, ao ser presa, Francisca Daniele Sousa Araújo "confessou a pratica delituosa, contudo, alegando ter feito por temor, mesmo não tendo sido diretamente ameaçada, declarou saber como essas facções atuam, tendo ficado com medo", segundo o MPCE.

Dupla foi presa no Interior

José Roberto Silva Barbosa e Denilson Tavares e Silva tiveram a prisão decretada pela Justiça Estadual e foram presos juntos, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em uma residência no Município de Boa Viagem (a cerca de 220 km de distância de Fortaleza), no último dia 17 de novembro.

Com a dupla, foi apreendida uma pistola calibre Ponto 40, com três carregadores. Na sequência da ação, os policiais militares apreenderam um fuzil, que estava em um imóvel, no bairro Messejana, em Fortaleza.

A defesa de José Roberto e Denilson Tavares, representada pelos advogados Edirlândia Magalhães, Vânia Gomes Castelo Branco, Carine Falcão e Nícolas Ferreira, alegou, no processo criminal, que a denúncia do Ministério Público não tem "a descrição objetiva e suficiente dos fatos".

"Na denúncia, não informa a forma como o Sr. José Roberto Silva Barbosa teria incorrido nos atos a ele atribuído, direto ou indiretamente, com relação aos fatos narrados, nem mesmo com relação ao tipo penal. Só consta sua vida pregressa, informando que ele responde a outros processos crimes, os quais não podem ser avocados de outros atos processuais", justifica.

Defesa dos réus No processo criminal Já com relação ao Sr. Denilson Tavares e Silva, existe aimputação de que ele estaria em 'coluio' com a outra acusada, consubstanciado por uma extração de dados de telefone extraído do telefone apreendido da outra denunciada. Todavia, não consta nos autos a confirmação que o interlocutor seria realmente o Sr. Denilson Tavares e Silva, que o telefone seria pertencente a ele, e que é dele a interlocução."

'Zé Caucaia' é apontado como comparsa de 'Majestade'

José Roberto Silva Barbosa, o 'Zé Caucaia', era procurado pela Polícia desde a deflagração da Operação Annulare, em novembro de 2021, quando mais de 800 mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos.

"A ofensiva foi realizada em Fortaleza e outras 50 cidades do Ceará – Região Metropolitana da Capital e Interior do Estado. A ofensiva policial foi a maior da história da Polícia Civil em combate a um único grupo criminoso", segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Operação foi desenvolvida a partir da prisão de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', em agosto do ano passado, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O aprofundamento da investigação sobre a atuação da mulher na facção carioca permitiu a Polícia a mapear outros integrantes do grupo criminoso.

'Zé Caucaia' tinha atuação criminosa principalmente em Caucaia e em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele responde a processos na Justiça Estadual por extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil