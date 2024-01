Chefes de facções ligados a homicídios, tráfico e jogo do bicho entram na lista de Mais Procurados

A lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi atualizada, na última sexta-feira (26), com a inclusão de sete acusados de integrar facções criminosas, ligados a homicídios, roubos e tráfico de drogas. A maioria ocupa posições de liderança no crime organizado, e um deles tem envolvimento com o jogo do bicho.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o coordenador de Inteligência da SSPDS, Nelson Pimentel, afirma que a Pasta "fez uma reformulação na Lista porque tinham criminosos que estavam lá há muito tempo e que sabidamente estão em outros estados e talvez outros países, que já estão no alvo da Polícia Federal (PF) ou da Interpol (Polícia Internacional). A gente achou mais interessante constar as chefias de facções que estão em atividade hoje no nosso território, para ser mais eficiente a busca".

Seis dos sete novos nomes da Lista são acusados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de participar, em funções de chefia, de uma guerra entre uma facção carioca e uma nova organização criminosa local - dissidente do grupo do Rio de Janeiro. O confronto entre os dois grupos criminosos impulsionou o número de homicídios no Estado, nos últimos anos.

Questionado se combater as duas facções é o principal alvo da Secretaria da Segurança Pública no momento, Nelson Pimentel respondeu que "o foco é sempre combater as principais lideranças dos grupos criminosos. Deixando os grupos acéfalos, acreditamos que podemos ter mais força no combate ao nível intermediário e na base das facções".

Legenda: Informações sobre os criminosos procurados podem ser repassadas para a Polícia pelos números 181 ou (85) 3101-0181 Foto: Reprodução/ SSPDS

Confira o perfil dos novos nomes da Lista:

Douglas Honorato Alves, o 'DG' ou 'Fulano' - é apontado como o novo número 1 da facção carioca no Ceará, após a prisão de Max Miliano Machado da Silva, o 'Lampião', em fevereiro de 2021. Segundo denúncia do MPCE, controla o tráfico de drogas em Fortaleza e no Interior do Estado e está ligado ao jogo do bicho na periferia cearense, tendo ordenado o fechamento de estabelecimentos que não se associaram à facção. Há a suspeita de ter fugido para a sua terra natal, o Rio de Janeiro;

José Mário Pires Magalhães, o 'ZM' - junto de 'Fulano', é acusado de integrar a alta cúpula da facção carioca e suspeito de fugir para o Rio de Janeiro. Responde a pelo menos dois homicídios no Ceará;

Anastácio Pereira Paiva, o 'Doze' - acusado de ser um dos líderes da facção carioca e de ordenar homicídios em vários municípios cearenses, como Santa Quitéria, Ubajara e Nova Russas;

Airton de Mesquita, o 'Airton da Conquista' - conforme as investigações policiais, "rasgou a camisa" da facção carioca e virou um dos principais chefes da nova facção cearense. É procurado por ordenar vários homicídios em Fortaleza e foi solto junto do comparsa 'Derlan Justiceiro' por decisão do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ), em outubro de 2021;

), em outubro de 2021; Hunderlan Rodrigues de Jesus Silva, o 'Derlan Justiceiro' - conforme as investigações policiais, "rasgou a camisa" da facção carioca e virou um dos principais chefes da nova facção cearense. É procurado por ordenar vários homicídios em Fortaleza e foi solto junto do comparsa 'Airton da Conquista' por decisão do STJ, em outubro de 2021;

Felipe Oliveira Domingues, o 'Deputado' - também acusado de ser uma das principais lideranças da nova facção cearense em Fortaleza;

Marcos Paulo Lima dos Reis, o 'Marquinhos de Doia' - apontado como integrante de outra facção cearense, suspeito de cometer vários homicídios e roubos no Vale do Jaguaribe, no Interior do Ceará.

Quem são os outros foragidos da Lista?

A lista de Mais Procurados da SSPDS tem mais nove nomes, totalizando 16 procurados. "O critério principal é ser um criminoso relevante no cenário do crime no Ceará. Mas criminosos que cometem crimes de grande repercussão também podem entrar nessa lista, como é o caso da Maria Ediane. A comissão entendeu que era interessante, para a gente dar uma resposta mais efetiva a esses crimes", define o coordenador da Coin, Nelson Pimentel.

O investigador cita a única mulher na Lista, Maria Ediane da Mota Oliveira, empresária acusada de mandar matar a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria e da mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, em Morrinhos, no Interior do Ceará, em março de 2023. Ela e cinco homens - dos quais quatro são policiais militares - são réus pelo duplo homicídio.

Completam a Lista outros acusados de integrar facções criminosas no Ceará: João Vitor dos Santos, o 'Adidas'; Jangledson de Oliveira, o 'Nem'; Lucas Maia de Sousa, o 'Capital'; Ismario Wanderson Fernandes da Silva, o 'Bacurau'; Eduardo Anderson Ferreira Cordeiro, o 'Loquinha'; Paulo Henrique de Paula Martins, o 'Pescador'; Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum'; e Gilberto de Oliveira Cazuza, o 'Mingau'.