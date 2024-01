Estado irá reformular Programa de Recompensa para obter informações de criminosos foragidos

O Programa Estadual de Recompensa, lançado pelo Governo do Ceará em 2019, será reformulado nos próximos meses de 2024, confirmou o coordenador de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Nelson Pimentel. O objetivo do Estado é otimizar a busca por criminosos que se encontram foragidos da Justiça, com o apoio da população.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Pimentel afirmou que a expectativa é que o Programa Estadual de Recompensa seja relançado já no mês de fevereiro, após a divulgação de um programa nacional de recompensas, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Governo Federal anunciou, em novembro do ano passado, que irá pagar até R$ 100 mil por informações sobre os criminosos mais procurados do Brasil.

Nelson Pimentel Coordenador de Inteligência da SSPDS O Programa de Recompensa é regulado por uma lei e um decreto. Nós decidimos no fim do ano passado que iríamos unificar a lista de Recompensa e de Mais Procurados, no site da SSPDS. Vamos realizar uma reunião com a Comissão Estadual de Recompensa e esperar a divulgação do programa de recompensa nacional, para adotarmos os mesmos critérios e lógica do Governo Federal. Assim, podemos unir forças na localização e captura dos criminosos."

Por lei, o Estado do Ceará pagava até R$ 30 mil por informações que ajudassem na localização e na prisão de foragidos. Questionado sobre o valor pago pelo Governo a denunciantes, em 4 anos de Programa, Nelson Pimentel afirmou que esse dado é sigiloso, mas confirmou que foram efetuados alguns pagamentos, com valores de R$ 5 mil e R$ 8 mil.

Apesar de o Programa de Recompensa não estar ativo, o coordenador da Coin reforçou a importância da população realizar denúncias contra foragidos da Justiça: "a pessoa que possui alguma informação que leve à captura dos criminosos mais procurados do Ceará pode entrar em contato com o 181, o Disque Denúncia da SSPDS, ou com o telefone (85) 3101-0181, que também é WhatsApp e recebe imagens e localizações. O sigilo e o anonimato são garantidos. É muito importante que a população participe, porque ela é nossa aliada no combate à criminalidade".