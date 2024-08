Chefe de grupo criminoso com atuação no Ceará é capturado durante operação em Pernambuco

Um homem de 34 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação no município de Aracati (CE), foi preso após um trabalho de inteligência da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE).

O alvo, que estava foragido, foi localizado na última quarta-feira (31) em um imóvel na cidade de Petrolina (PE). No momento da captura, o suspeito apresentou documento falso e foi autuado em flagrante.

Além do litoral leste do Estado, os crimes ordenados pelo suspeito tinham repercussão no Vale do Jaguaribe e na Região Metropolitana de Fortaleza, segundo disse o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Alisson Gomes.

"Essa prisão é estratégica e importante para o sistema de segurança pública, para os próprios índices de violência, porque é um alvo que ordenava as ações criminosas nas regiões que já foram mencionadas, ações essas que resultavam necessariamente em crimes violentos e letais e intencionais. Então essa prisão ela serve para desarticular as ordens que acabam por gerar esses crimes violentos", destacou o delegado.

Suspeito tinha três mandados em aberto

O suspeito, que já possui passagens por homicídios e tráfico de drogas e estava com três mandados de prisão em aberto, tentava se esconder das autoridades cearenses em outros estados desde o ano de 2019, segundo a PC-CE

Antes da captura, ele chegou a passar por Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em Maceió, capital de Alagoas. "Ela acabou errando, ficando muito tempo na Maceió, mas ele não costumava ficar muito tempo no mesmo local e pretendia inclusive ir para fora do Brasil", ressaltou Ana Padilha, delegada do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Após ser detido, o homem foi levado para uma unidade policial, onde os mandados de prisão pelos crimes de integrar organização criminosa e roubo foram cumpridos em desfavor dele. Agora ele segue à disposição da Justiça.