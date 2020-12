Casal morre carbonizado após batida frontal entre carros em Forquilha

Um casal morreu carbonizado após um acidente envolvendo dois carros, na noite desta sexta-feira (18), na rodovia BR-222, em Forquilha, a 208 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), um dos condutores tentou realizar uma ultrapassagem perigosa e colidiu de frente com outro automóvel.

Pela força do impacto, o carro onde estavam o casal, pegou fogo e ambos morreram carbonizados.Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral foi até o trecho para controlar as chamas.

No outro automóvel, de acordo com a polícia, estavam quatro pessoas. Elas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital de Sobral distante 10 km do local do acidente.

Agentes da PRF e as polícias Militar e Civil estiveram no local para colher mais informações sobre o acidente.