Bombeiros debelam incêndio florestal em Pacatuba; período é de alerta para ocorrências

Um incêndio florestal foi registrado nesse sábado (21) em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionado e conteve as chamas.

Agentes da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (1ª Cia/2º BBM), de Maracanaú, atenderam a ocorrência por volta do meio-dia e se depararam com fogo intenso em um monte de lixo, com focos esparsos na vegetação.

Todos os focos foram extintos em cerca de 30 minutos, segundo os bombeiros. "Usamos uma linha para combater o fogo no monturo e usamos bombas costais para apagar os fogos na vegetação”, disse o Tenente F. Falcão, Comandante do Socorro.

Ocorrências aumentam neste período

Ocorrências do tipo se tornam mais frequentes durante o segundo semestre de cada ano no Estado, em razão da combinação de altas temperaturas, ausência de chuva e fortes ventos.

Por isso, segundo destaca o tenente-coronel Luiz Claudio, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2ºBBM), o CBMCE deflagrou a Operação Floresta Branca, com intuito de reduzir os efeitos danosos dos incêndios florestais que afetam todas as regiões cearenses durantes estes meses.