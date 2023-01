Piloto morre após aeronave cair no mar em Aquiraz; veja vídeo

Uma aeronave caiu no mar na praia de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (5). Testemunhas ouviram uma forte explosão enquanto o transporte ainda estava no ar e viram as asas se partindo. O piloto, que estava sozinho no equipamento, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

A vítima foi retirada do mar por banhistas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A queda ocorreu a 80 metros da faixa de areia, conforme relato de banhistas aos militares.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Samu tentaram reanimar o homem. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada ao local.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada para a localidade de Tapera, próxima a um condomínio de luxo, às 16h19.

Legenda: Banhistas testemunharam a queda do avião em praia de Aquiraz. Foto: Fábio Ambrósio

A queda do monomotor assustou banhistas e moradores da região, que se aglomeram na faixa de areia para observar o resgate de possíveis vítimas e de escombros da aeronave.

Imagens do veículo aéreo completamente destruído foram enviadas ao Diário do Nordeste. Assista:

Não se sabe ainda o que provocou a queda do avião e o número exato de pessoas a bordo do veículo no momento do acidente.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com o Corpo de Bombeiros do Ceará e com a Força Área Brasileira (FAB), e aguarda retorno das autoridades.

Legenda: Banhistas se aglomeraram na praia após a queda Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Investigação será iniciada

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), informou que já foi notificado do acidente e que iniciará as investigações.

Agentes do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) II, lotado em Recife (PE), se deslocarão para Fortaleza com o objetivo de iniciar os procedimentos.

Ainda não se sabe em qual aeroclube o ultraleve será mantido. A comunicação do acidente foi feita pelo Ciopaer.