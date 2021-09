Adolescente suspeito de matar e congelar partes do corpo do pai é apreendido no Ceará

A Polícia Civil do Ceará apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de assassinar o pai e congelar partes do corpo. Segundo a investigação, a namorada da vítima, uma mulher de 21 anos, deu suporte ao menor de idade na ocultação do cadáver, e foi presa. O homem tinha 38 anos.

O adolescente foi apreendido na noite dessa segunda-feira (27), quando peritos localizaram os braços e as pernas da vítima dentro de uma caixa de papelão no bairro Siqueira, em Fortaleza. Os membros estavam envolvidos em um caso plástico.

Legenda: Membros da vítima foram achados pela Polícia Forense no bairro Siqueira Foto: Rafaela Duarte

A PC-CE ainda irá esclarecer se o corpo esquartejado é da mesma vítima encontrada no último fim de semana próximo ao 4º Anel Viário, na Capital.

Mais informações sobre o caso serão repassadas em coletiva de imprensa na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.

Esta matéria será atualizada em seguida.