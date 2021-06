Adolescente morre após policial penal reagir a assalto, no Bairro Henrique Jorge

Um policial penal reagiu a um assalto e baleou um adolescente de 16 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu, na tarde desta quarta-feira (16), no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

Câmaras de segurança registraram a ação. Segundo as imagens, um grupo de quatro homens armado abordou o policial, roubou os itens que estavam com ele e embarcou no veículo.

Antes que o grupo saísse com o veículo, o policial atirou contra o carro. O adolescente morto estava no banco do motorista. Os outros três suspeitos, que estavam no banco traseiro, correram e conseguiram fugir.

A Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o grupo percebeu que o homem era um policial penal e ameaçou o agente.

O policial prestou depoimento no 27° Distrito Policial, onde foi aberto procedimento para apurar o caso. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios para ajudar nas investigações.