Adolescente assiste à palestra sobre educação sexual e denuncia primo por estupro no Ceará

Um homem de 23 anos foi preso sob suspeita de estupro de vulnerável contra a própria prima, no interior do Ceará. A investigação teve início após a vítima, hoje com 16 anos, assistir a uma palestra sobre educação sexual em um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que a permitiu identificar os abusos e conversar com a família para fazer a denúncia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investigou o caso e instaurou inquérito através da Delegacia Regional de Acaraú.

"Com informações suficientes relacionadas ao crime, a PC-CE representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido pelos policiais civis", disse a Polícia Civil, em nota.

O estupro de vulnerável aconteceu por pelo menos dois anos, em 2017 e 2018, em Acaraú, na Região Norte do Estado. O suspeito se aproveitava da relação e proximidade familiar com a vítima para cometer os abusos. Os crimes aconteciam sempre que a mãe da adolescente não estava perto.

O homem, de nome não revelado para preservar a identidade da vítima, está à disposição da Justiça.

A SSPDS divulga que em caso de crimes que violam a segurança da criança e do adolescente e infrinja a saúde física e psicológica, os responsáveis podem comparecer presencialmente na Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa), no bairro São Gerardo.

Já nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza e interior do Estado, os casos podem ser registrados em qualquer delegacia da Polícia Civil. Para denunciar, a população pode entrar em contato pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria.