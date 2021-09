Vice-prefeito de Icó e médico Quilon Peixoto morre aos 86 anos, vítima da Covid-19

O vice-prefeito de Icó e médico humanitário, Quilon Peixoto Farias, 86 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em um hospital de Fortaleza. A Prefeitura de Icó confirmou, em nota, que o óbito foi em decorrência de complicações da Covid-19.

Há 41 dias, Dr. Quilon Peixoto estava internado com a doença, na Capital. Neste domingo, 5, o estado de saúde do líder político se agravou.

A prefeita de Icó, Laís Nunes, decretou luto oficial de três dias. “Dr. Quilon estendeu a mão a milhares de icoenses que se orgulham por tê-lo como líder e por ser eterno no coração da população”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Icó prestou solidariedade:

Prefeitura de Icó Com profundo pesar, a Prefeitura de Icó informa o falecimento do médico humanitário e vice-prefeito do município, Dr. Quilon Peixoto, nesta segunda-feira (6), vítima de complicações em decorrência do Covid-19. Neste momento de dor, a Prefeitura de Icó, em nome de cada cidadão icoense, agradece, em memória, pelo grandioso serviço prestado, dedicação e, principalmente, pelo amor empregado em cada gesto. Aos familiares, amigos e todos aqueles que o admiram, todo o nosso respeito e sentimento de pesar. Dr. Quilon seguirá com Deus. Morrer com dignidade é saber que tudo foi feito em favor da vida.

Sepultamento

O velório será às 15 horas, na Igreja de São José, no Largo do Théberge, no centro histórico de Icó. O sepultamento está marcado para 19h, no cemitério do Monte.

Trajetória profissional e política

Após se formar em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, em 1962, Dr. Quilon retornou ao município de Icó, onde fundou o primeiro Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde realizou milhares de partos.

Ele exerceu por dois mandatos o cargo de prefeito de Icó (1977 a 1982 e de 1993 a 1996). Também foi eleito vice-prefeito, em 2016, e reeleito para o mesmo cargo em 2020.

Homenagens

Era conhecido no seio familiar e entre amigos próximos como ‘Dr. Dureza’, apelido que ganhou de forma carinhosa.

“Dedicou a sua vida a um verdadeiro sacerdócio em nome da saúde do povo icoense e da região do Vale do Salgado”, pontuou o advogado Fabrício Moreira.

O ex-prefeito de Icó, Neto Nunes, disse que Dr. Quilon “nasceu para servir ao povo”.

Para o assessor técnico e ex-presidente da Associação dos Municípios Cearenses (Aprece), Nilson Diniz, “Dr. Quilon foi um exemplo de liderança política, cumpridor dos compromisso, honesto, dedicado à saúde pública e com um olhar sempre atento aos mais necessitados, além de ter sido um grande médico”.