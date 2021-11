Vereador que agrediu idoso em Mombaça, no Ceará, é exonerado da secretaria de Obras após prisão

O vereador licenciado Leôncio Gomes Vieira Junior (MDB), do município de Mombaça, foi exonerado do cargo de secretário de Obras após caso de agressão contra um idoso de 64 anos. O parlamentar chegou a ser preso em flagrante no dia da ocorrência, no sábado (20), mas pagou fiança e foi liberado.

O ato exoneração foi publicado em portaria pela Prefeitura de Mombaça nesta segunda-feira (22). Documento foi assinado pelo prefeito Orlando Benevides.

Por telefone à reportagem do Sistema Verdes Mares, o vereador Leôncio informou estar arrependido, mas disse que não possuía condições de falar sobre o assunto nesta segunda.

Idoso precisará de cirurgia

Em vídeo divulgado pelos parentes do idoso Antônio Marques de Carvalho, é pedido justiça pela vítima, que teria quebrado a clavícula e fraturado o fêmur.

Devido aos ferimentos, ele precisará passar por uma cirurgia na clavícula, estimada em R$ 15 mil. No entanto, a família não teria condições de arcar com a despesa.

Antônio aparece acamado e com uma tipoia no braço. Ele comenta o assunto e diz que "nunca fez nada" para o vereador. "Eu me arrumei para ir para a igreja, mais ou menos 18h30. Eu saí e quando eu passei em frente à casa dele, ele veio, me atacou e deu um soco na minha cara", relatou.

O idoso ainda disse que as agressões só pararam quando o filho de Leôncio interveio. A Polícia Civil investiga o caso.

A reportagem optou por não exibir o vídeo para preservar o idoso agredido.

Fiança

Leôncio pagou uma fiança equivalente a um salário mínimo e foi liberado ainda no sábado. Pessoas que presenciaram o caso acionaram a Polícia Militar.

Conforme testemunhas, ele estava "alterado" no momento da agressão e precisou ser algemado e encaminhado à delegacia.