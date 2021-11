Criança de 7 anos morre após queda de bicicleta em Camocim, no Interior do Ceará

Uma criança de 7 anos morreu de traumatismo craniano provocado pelo impacto após cair da bicicleta, em Camocim, no Interior do Ceará. Franklin Willian Oliveira da Silva foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que a criança brincava na calçada. Ao chocar-se com um colega, caiu e bateu a cabeça no chão.

Segundo o hospital, Willian deu entrada no último dia 16 de novembro, com um quadro de traumatismo cranioencefálico grave, sendo encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

O óbito, informou, ocorreu às 11h20 da sexta-feira (19). O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

