Veja quais são os açudes que estão sangrando no Ceará

O Ceará registra, até esta quinta-feira (6), 18 açudes sangrando (com 100% da capacidade), conforme monitoramento do Portal Hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Dentre os 21 reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de Fortaleza, dois estão com a capacidade máxima: o Germinal, em Palmácia, e o Tijuquinha, em Baturité. O açude Gavião, na Pacatuba, está com volume alto, apresentando 93,28% da capacidade.

Veja lista de açudes com 100% da capacidade

Acaraú Mirim

Angicos

Barragem do Batalhão

Caldeirões

Faé

Gameleira

Germinal

Itaúna

Jatobá

Quandú

Quincoé

São Pedro Timbaúba

São Vicente

Tijuquinha

Trapiá III

Tucunduba

Ubaldinho

Valério

Legenda: Durante o sangramento, açude Ubaldinho reuniu banhistas e espectadores da região. Foto: reprodução

Açudes no Ceará

Ainda segundo a plataforma da Funceme, outros 27 reservatórios estão com volumes acima de 90% no Estado. Há, ainda, 25 açudes no volume morto, entre zero e 10% de capacidade atingida.

O site indica que o Ceará tem, ao todo, 28,5% da capacidade de armazenamento até esta quinta. A região com maior percentual é a de Coreaú, com 92% de acúmulo. Já a RMF tem 52,7%.

No mesmo período do ano passado, o Ceará registrava 38 açudes sangrando, enquanto 16 estavam no volume morto. Àquela altura, o Estado tinha 34,2% dos reservatórios com água armazenada.