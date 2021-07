Unilab vai pedir laudo sobre segurança de quatro edificações em construção no Ceará

Após investimento de mais de R$ 34 milhões na construção de quatro edificações no entorno de uma encosta, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em Redenção, distante 55km de Fortaleza, vai contratar uma empresa de consultoria com o objetivo de realizar estudos sobre a estabilidade da área, por ter gerado preocupação com a segurança dos imóveis.

De acordo com nota da Unilab, a empresa que está sendo contratada vai apresentar “um projeto de contenção de encostas para dar segurança à utilização da edificação”. A instituição federal de ensino esclareceu que “obra está em fase final de execução, por isso está sem uso”.

O projeto inclui dois blocos, cada um com duas edificações interligadas por passarelas. A primeira dispõe de seis pavimentos. O edifício posterior, localizado em cota mais elevada do terreno e interligado ao anterior por meio também de passarela, tem um total de cinco pavimentos.

A área construída por bloco é de 7.651,88 m² e cada um deles dispõe de 178 quartos – há uma reserva de quatro destinados às pessoas com deficiência. Cada dormitório tem espaço para atender quatro alunos e no total até 1400 estudantes nos dois blocos. Ainda segundo descrição da Unilab, um bloco dispõe de cinco pontos comerciais, uma cozinha e uma lavanderia comunitárias.

Na área de cobertura do edifício posterior, há dois banheiros por pavimento, quatro elevadores, sendo dois em cada edificação. A nota da Unilab esclarece também que “a obra está em fase de conclusão e realização de vistorias para os recebimentos provisório e definitivo”.

Por fim, o documento pontua que “a Unilab é uma universidade em expansão e que se novos cursos sejam aprovados, haverá a necessidade de espaços para suprir as novas demandas”. A Unilab tem cerca de 3,5 mil estudantes brasileiros e 1,6 mil estrangeiros.